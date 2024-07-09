В Батайске вспыхнул четырехэтажный жилой дом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В городе Батайске Ростовской области загорелась крыша четырехэтажного жилого дома, жильцов экстренно эвакуировали, сообщает региональное управление МЧС. Площадь возгорания составила 600 квадратных метров. Тушение пламени осложняется сильным ветром.

К борьбе с огнем привлекли пожарный поезд. Всего на месте ЧП работают более 80 специалистов и 26 единиц техники. Из подъезда вывели 20 жильцов.

В Ростовской области площадь пожара увеличилась до 600 квадратных метров, — говорится в сообщении.

Ранее в Туапсе загорелась бухта Инал. В оперативном штабе Краснодарского края отмечали, что сотрудники МЧС боролись с открытым горением сухой растительности, пламенем была объята большая часть горы. Угрозы частным домовладениям не было, в работе были задействованы 11 единиц техники и 56 человек.

В июле в городе Березовском Свердловской области загорелся склад с химикатами. Возгорание произошло на складе компании «Петронит», которая занимается производством химикатов, реагентов и удобрений. Также стало известно, что во время пожара прозвучали взрывы. Местные жители сняли мощный пожар на видео, на кадрах видно пламя высотой в десятки метров.