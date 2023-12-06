В Башкирии студентка обменивалась нюдсами с третьеклассником Mash Batash: в Башкирии 18-летняя студентка совратила 9-летнего мальчика

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В поселке Приютово в Белебеевском районе Башкирии 18-летняя студентка обменивалась интимными фотографиями с третьеклассником, сообщает Telegram-канал Mash Batash. Переписку обнаружила мать мальчика. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Девушка учится в одном из вузов в Белебее. Она познакомилась со школьником, когда приезжала в гости к матери в Приютово. Мальчик оказался другом ее младшего брата. Студентка обменялась с ребенком контактами и завязала с ним тесное общение.

Вскоре переписка вышла за рамки дозволенного: третьеклассник и его взрослая подруга стали обмениваться фотографиями интимного характера и встречаться лично. Студентку вызвали на допрос в правоохранительные органы. По какой статье заведено дело, не уточняется.

Ранее сообщалось, что в Пензе завели уголовное дело по статье «Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста» против 40-летнего учителя информатики из школы № 71, который четыре года назад совратил восьмиклассницу прямо в лаборантской. Девушка на момент инцидента не достигла возраста согласия, ей было 15 лет. Ныне 19-летняя студентка вуза проговорилась о произошедшем знакомым, и информация дошла до полиции.