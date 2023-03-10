В Башкирии задержали поджигателя ж/д станции

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

архивное фото

В Башкирии спустя несколько часов после диверсии задержали поджигателя ж/д станции, передает Telegram-канал SHOT. По данным канала, 9 марта около полуночи на перегоне Сибай — Альмухаметово загорелся релейный шкаф, возгорание быстро потушили. Полицейские оперативно вычислили поджигателя — им оказался 22-летний житель Сибая. Он во всем сознался и рассказал, что купил бутылку керосина и залил жидкость внутрь релейного шкафа, после чего поджег.

SHOT отмечает, что в телефоне у диверсанта нашли подписки на сомнительные сообщества, в том числе он состоял в группе одного из подразделений ВСУ. Ему может грозит до года колонии по статье «Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения».

В ночь на 6 марта неизвестные пытались поджечь Центр сбора гуманитарной помощи для участников специальной военной операции в Советском районе Новосибирска. Сотрудники группы быстрого реагирования обнаружили горение на первом этаже муниципального ресурсного центра «Активный город» и оперативно потушили его.

Ранее Пресненский суд Москвы на два месяца арестовал жителя Белгородской области Юрия Хомченко, обвиняемого в поджоге общежития в центре столицы, в результате чего погибло семь человек. По данным Telegram-канала SHOT, мужчина незаконно жил в квартире, постоянно конфликтовал с соседями и после очередной ссоры поджег строительный мусор рядом с их квартирой.