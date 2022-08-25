В Башкирии задержали подозреваемого в убийстве ветерана ВОВ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Башкирии полицейские задержали подозреваемого в убийстве 95-летнего ветерана Великой Отечественной войны, говорится в сообщении, опубликованном на сайте СК республики. Им оказался ранее судимый 63-летний житель деревни Кадырово Илишевского района, где и произошло преступление.

Благодаря комплексу следственно-оперативных мероприятий <...> установлена причастность к совершению преступления 63-летнего ранее судимого жителя, — говорится в сообщении.

По версии следствия, рано утром 25 августа подозреваемый пришел к ветерану войны домой, чтобы одолжить денег. Однако тот отказал односельчанину, после чего злоумышленник нанес пожилому человеку телесные повреждения, от которых последний скончался на месте. После этого подозреваемый обыскал дом убитого, украл деньги и скрылся.

В СК добавили, что с подозреваемым проводятся первоначальные следственные действия.

По данным РБК, ветеран был уважаемым человеком в деревне, в свое время он работал директором школы.

Ранее тело пожилого человека обнаружила ухаживавшая за ним женщина во дворе его частного дома. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Расследование находится на контроле прокуратуры и Следственного управления СКР по республике.

