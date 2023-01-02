В Башкирии водитель без прав сбил трех пешеходов, один из них скончался

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В селе Иглино в Башкирии 18-летний водитель сбил трех пешеходов, один из которых погиб, сообщил в своем Telegram-канале начальник местного ГИБДД Владимир Севастьянов. В ведомстве установили, что у виновника ДТП отсутствовали водительские права.

Инцидент произошел 1 января около 23:00 (21:00 мск) на улице Ленина. Водитель LADA Granta не справился с управлением, из-за чего автомобиль ушел в занос и наехал на трех пешеходов. Погибшему местному жителю было 18 лет. Двое пострадавших 17 и 18 лет были госпитализированы с травмами разной степени тяжести.

Всего с начала января в Башкирии было зафиксировано 10 автомобильных аварий, в результате которых погиб один и пострадали 14 человек, рассказал Севастьянов. Он призвал местных жителей соблюдать правила дорожного движения, а также быть внимательными и осторожными на дороге.

Ранее пьяный водитель каршеринга сбил женщину с двумя детьми в Кировске Ленинградской области. В результате аварии погибла пятилетняя девочка, 34-летняя мать сломала ногу. Ее трехлетнего сына перевели в отдел реанимации из-за тяжелых травм. 25-летнего водителя, находившегося за рулем иномарки, доставили в отдел полиции.