В Башкирии ветерана ВОВ убили в собственном доме

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Илишевском районе Республики Башкортостан нашли тело 95-летнего ветерана Великой Отечественной войны, сообщили в республиканском управлении СК России. Следственные органы возбудили уголовное дело об убийстве. СКР поставил расследование на особый контроль.

Отмечается, что на место происшествия прибыли следователи и криминалисты вместе с сотрудниками полиции. Они проводят комплекс следственно-оперативных мероприятий для установления обстоятельств убийства, а также выяснения личности преступников.

Ранее в подмосковном Домодедово бывший преподаватель воскресной школы зарезал настоятеля храма Николая Чудотворца Сергия Лопухова. Тело священника было обнаружено на ступеньках у входа в церковь на улице Преснова. Подозреваемый в убийстве задержан. Следственные органы возбудили уголовное дело по статьям «убийство» и «умышленное уничтожение чужого имущества».