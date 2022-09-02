В Башкирии ученикам закрытой на ремонт школы предложили занятия в коридоре В СОШ №4 города Янаул ученикам закрытой на ремонт школы предложили заниматься в коридоре

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В школе № 4 города Янаул Башкирской области ученикам закрытой на ремонт школы предложили заниматься в коридоре, сообщает Telegram-канал «Подъем». На этажах гимназии разместили столы и стулья для будущих занятий, но после жалоб местных жителей на «коридорное образование» решили отказаться от этой идеи, оставив только столы для организации досуга.

«Мы разместились в гимназии, и на нашем этаже мы поставили парты, чтобы в случае накладок, их можно было в учебных целях использовать. Но раз уж такие моменты есть, мы этот вопрос снимаем. Оставляем столы только для организации досуга во время перемены. За этими партами не будет учебного процесса, только настольные игры, шашки, шахматы и так далее. А в самих классах уроки идут. Всё нормально. Учебный процесс организован», — заявил Галинуров.

По словам директора, в школе проводится двухгодичный капитальный ремонт, работы должны завершиться летом 2023 года.

Ранее сообщалось, что пятиклассникам в дзержинской школе № 23 раздали старые, разваливающиеся учебники. На фотографиях, опубликованных в Сети, можно увидеть книги с мятыми страницами и разодранными корешками. В пресс-службе местной администрации рассказали, что в мэрию жалоб от учеников и их родителей на состояние учебников не поступало. Старые книги уже заменили.