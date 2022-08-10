В Башкирии супруги предстанут перед судом за убийство ребёнка в 2001 году

Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении супругов, убивших в 2001 году 11-летнего ребёнка в Башкирии. Сына задушила собственная мать, поддавшись уговорам ненавидевшего мальчика сожителя. В ближайшее время уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением будет передано в суд, сообщается на сайте СКР

В 2001 году обвиняемые проживали в городе Сибай.

Мужчина, испытывая неприязнь к сыну своей сожительницы, не желая заниматься его воспитанием, в том числе, в связи с наличием у сожителей второго общего ребенка, путем уговоров склонил её совершить убийство сына, — сказано в сообщении.

Вместе супруги разработали план, согласно которому в июле 2001 года мать под предлогом сбора веников поехала с сыном на велосипеде в лес в Баймакском районе, где задушила его поясом от халата, заранее переданного ей сожителем, а после закопала.

Останки ребёнка в 2017 году обнаружил местный житель, их принадлежность была установлена с помощью молекулярно-генетической экспертизы. В итоге следователи возбудили уголовное дело в отношении супругов, которым сейчас 53 и 62 года, по статье «Убийство малолетнего и подстрекательство и пособничество в его совершении». Свою вину мать убитого ребёнка признала, супруг причастность к преступлению отрицал.

Ранее в Волгоградской области в водоёме было обнаружено тело пятилетнего слабослышащего мальчика, который вечером 8 августа отправился на велопрогулку. Что стало причиной гибели, не сообщается, однако в СК заявили, что признаков криминальной смерти обнаружено не было.