Спасатели вытащили из пожара еле живых собаку и кота Сотрудники МЧС России во время пожара в Башкирии спасли кота и собаку

Фото: t.me/mchs_official

В башкирском Нефтекамске местные сотрудники МЧС спасли из пожара в частном доме кота и собаку. Инцидент попал на видео, его опубликовал Telegram-канал «КП». Людям удалось эвакуироваться из горящего дома самостоятельно.

Пожарные достали из пламени собаку и черного кота без сознания. Последний едва не погиб, но его смогли вернуть к жизни с помощью кислородного баллона.

Ранее из горящего дома на Арбате в центре Москвы спасли младенца с матерью. Пожар произошел в подвале пятиэтажки на Новинском бульваре. Густой дым из подвала поднялся до первого этажа.

Ранее в доме на Зеленодольской улице на юго-востоке Москвы прогремел взрыв. По данным СМИ, взорвался сейф, в котором хранились патроны для дробовика, принадлежавшие умершему отцу девушки, которая делала в квартире ремонт. Москвичка решила вызвать сварщика, чтобы вскрыть сейф, поскольку не знала от него код. Произошел взрыв, в результате которого рабочий получил ожоги лица и был госпитализирован, сама же девушка не пострадала.

До этого в городе Аксае Ростовской области загорелся склад макулатуры. Площадь пожара составила 2500 квадратных метров, ему был присвоен третий класс. В тушении задействовали 116 человек личного состава и 36 единиц техники.