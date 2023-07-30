В Башкирии ребенок пожарил шашлык и попал в реанимацию с ожогами 50% тела

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Уфимском районе Башкортостана подростка госпитализировали с ожогами 51% тела и верхних конечностей после того, как он попытался пожарить шашлык на мангале на территории частного дома, сообщает «Башинформ» со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС. Состояние пострадавшего оценивается как крайне тяжелое.

Помимо 51%-го ожога у 15-летнего парня диагностировали термические ожоги I, II, III степени головы, шеи, туловища и ожоговый шок крайне тяжелой степени. Сейчас молодой человек находится в реанимации больницы № 18. Медики оказывают ему всю необходимую помощь и наблюдают за состоянием школьника.

Ранее в городе Байконуре в Казахстане мужчина получил ожоги в результате взрыва. 56-летний казахстанец решил опалить барана на своем подворье, для чего использовал газовый баллон, однако устройство взорвалось.

26 июня в Москве 14-летний подросток, которого друзья облили бензином и подожгли, скончался в больнице. Мальчик получил 99% ожогов тела. Медики боролись за его жизнь около трех недель.

До этого в Подмосковье мальчик сгорел заживо в сарае, в котором его могли запереть товарищи, заколотив гвоздями дверь. Прохожие пытались самостоятельно потушить возгорание и вытащить ребенка, вскоре на место прибыли пожарные, но не успели его спасти.