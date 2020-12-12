В Башкирии раскрыли секрет популярности у инвесторов в разгар кризиса

https://static.news.ru/photo/25a477d4-3de2-11eb-a3c8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Способствовать привлечению инвесторов в Башкирию могут открытость власти и отказ от бюрократизированной системы. Такое мнение высказала председатель государственного республиканского комитета по внешнеэкономическим связям и конгрессной деятельности Маргарита Болычева.

Она отметила, что в Конституции сейчас «закреплена задача по увеличению доверия граждан к власти, по работе власти и чиновников в более открытом формате».

В команде главы Республики Башкортостан Радия Хабирова есть определённые условия, по которым мы работаем с инвесторами, с бизнесом, который приходит в регион. Например, одно из условий — оперативность работы, уход от бюрократизированной системы. Наш премьер-министр даёт нам три часа на решение задачи, — рассказала Болычева в ходе Международной недели бизнеса — 2020, выступая на сессии «Новые возможности для европейского бизнеса в России».

Она добавила, что еженедельно с участием главы республики проходит так называемый инвестиционный час, где Хабиров с ключевыми министрами заслушивает презентации инвестпроектов напрямую от бизнесменов. Там же принимаются решения о том, как можно поддержать бизнес.

Болычева обратила внимание на то, что представители властей региона всегда готовы быть на связи с бизнесом, не скрывая своих номеров телефонов. Это, убеждена она, та открытость, которая позволяет говорить с предпринимателями на одном языке.

Результатом стало то, что в условиях кризиса в Башкирии «нет падения инвестиций, а заметен конкретный рост», отметила Болычева.

О росте инвестиций в регионе на 4,4% по итогам девяти месяцев 2020 года сообщал и глава региона Радий Хабиров. В выступлении на МНБ он высказал уверенность, что этот показатель демонстрирует доверие инвесторов к власти и возможностям республики.

Ранее, как писал NEWS.ru, в России предложили ввести налоговый вычет для бизнеса, инвестирующего в науку.