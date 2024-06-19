В Башкирии поход супругов в баню закончился убийством В Башкирии пьяный мужчина убил супругу в бане

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В селе под городом Нефтекамском республики Башкортостан местный житель убил жену, сообщает пресс-служба Краснокамского межрайонного суда. В ночь с 10 на 11 марта он выпивал с супругой в бане. У пары завязался конфликт, который перерос в побои. Мужчина несколько раз ударил жену в голову, грудь и живот.

В период времени с 22 час. 00 мин. 10.03.2024 до 05 час. 56 мин. 11.03.2024, когда между сожителями, находившимися в бане, произошла ссора, он, будучи в состоянии алкогольного опьянения, умышленно, из-за возникших личных неприязненных отношений к потерпевшей, нанес ей телесные повреждения в область расположения жизненно-важных органов – голову, грудную клетку, живот, от чего последняя скончалась на месте преступления, — рассказали в суде.

Обвиняемый полностью признал вину. Суд отправил его в СИЗО, отказав в домашнем аресте.

Ранее сообщалось, что утром 17 июня в Улан-Удэ нашли тело 17-летнего подростка. Труп лежал в кустах возле автобусной остановки. На записи с камеры видеонаблюдения, сделанной за несколько часов до этого, видно, как молодой парень пытается остановить проезжающие мимо машины, спасаясь от преследования незнакомого мужчины. Позже выяснилось, что убийца принял подростка за любовника своей возлюбленной.