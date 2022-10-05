В Башкирии подросток умер на занятии каратэ

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Башкирии подросток умер во время занятия в секции каратэ. Согласно предварительным данным, причиной смерти стала ишемическая болезнь, хотя на здоровье он не жаловался, сообщает телеканал «360».

Подросток почувствовал себя плохо во время тренировки и потерял сознание. О кончине мальчика его родителям сообщил тренер.

По словам отца, до карате его сын увлекался футболом и борьбой, а также занимался спортом дома на тренажерах, которые купили ему родители. Ни в секции каратэ, ни в других секциях серьезных травм он не получал. После диспансеризации ему не ставили никаких диагнозов.

Отец мальчика предположил, что ишемическая болезнь протекала у него в скрытой форме.

Ранее сообщалось, что в Королеве во время дополнительных занятий на школьной площадке умер учащийся четвертого класса. Он почувствовал себя плохо и потерял сознание. Прибывшие на место ЧП медики спасти жизнь мальчика не смогли.