В Башкирии охранник выволок пациента на улицу и пнул Mash Batash: в Башкирии охранник больницы выкинул пациента на улицу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Mash Batash сообщил, что в башкирском Стерлитамаке охранник городской клинической больницы выволок пациента на улицу и пнул. По данным канала, пострадавший мужчина регулярно приходит в отделение хирургии медучреждения.

Mash Batash сообщил, что причины поступка сотрудника ЧОП пока неизвестны. Произошедшее попало на видео, оно опубликовано на канале. Подробностей о состоянии пациента также нет.

Главный врач больницы заявил каналу, что будет жаловаться на сотрудника ЧОП. Охранное предприятие при этом комментировать инцидент не стало.

Ранее в московском торговом центре «Штаер» в Чертаново охранники избили женщину, подозреваемую в краже. По словам очевидцев, пострадавшая была в состоянии алкогольного опьянения. Менеджер и некоторые посетители магазина пытались остановить конфликт, пока другие снимали происходящее на телефоны.

Похожая ситуация произошла в торговом центре «Континент» в Санкт-Петербурге. Там охранник напал на клиента одного из магазинов из-за конфликта, спровоцированного на кассе из-за цен товаров. Сотрудники ЧОП вышли за посетителями и накинулись на мужчину у траволатора, однако их коллеги разняли драку.