В Башкирии неизвестный бросил в окно пенсионерки два «коктейля Молотова»

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В башкирском городе Кумертау в ночь на 26 ноября неизвестный бросил в окно квартиры 60-летней пенсионерки две бутылки с зажигательной смесью, сообщает «Башинформ» со ссылкой на республиканское управление МВД. Женщина не растерялась и выкинула бутылки обратно на улицу. Злоумышленник с места преступления сбежал.

26 ноября в отдел МВД России по Кумертау поступило сообщение о том, что у местной жительницы разбили окно и бросили две бутылки с неизвестной жидкостью. Пострадавших нет. По факту покушения на умышленные уничтожение или повреждение имущества возбуждено уголовное дело, — сообщили в полиции.

РЕН ТВ пишет, что пострадавшая отказалась комментировать ситуацию журналистам. Вместе с ней в день инцидента в квартире ночевал восьмилетний внук. Видеозапись с камер внешнего видеонаблюдения опубликовал Telegram-канал Mash Batash.

16 ноября в городе Жигулевске Самарской области задержали 67-летнюю пенсионерку, бросившую в здание военкомата «коктейль Молотова». На допросе пожилая женщина объяснила, что ее вынудили пойти на такой шаг мошенники.