В Башкирии на свалку выбросили тело младенца

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Башкирии сотрудники центра сортировки бытовых отходов обнаружили среди мусора тело младенца, уложенное в пакет, передает Telegram-канале Mash Batash. На место ЧП прибыли полицейские. Они установили, что на момент смерти было не более пяти дней.

Сейчас правоохранители продолжают поиски матери младенца. Полиция направила ориентировки во все гинекологические службы города.

В апреле в Калининграде местные жители обнаружили мертвую новорожденную девочку в полиэтиленовом пакете. Правоохранители не нашли на теле младенца признаков насильственной смерти. Матерью девочки оказалась 30-летняя жительница из Немана.

14 марта подмосковном Подольске весовщица полигона бытовых отходов нашла среди мусора кусок мужской ноги. Нога была в спортивном носке. Других частей тела поблизости обнаружено не было.

В марте в Омской области суд приговорил к 15 годам лишения свободы 20-летнюю женщину, насмерть избившую трехмесячного сына на глазах у его отца. На момент совершения преступления осужденная была пьяной. Женщина несколько раз ударила младенца головой об пол, из-за полученной черепно-мозговой травмы он умер.