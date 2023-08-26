В Башкирии мужчину забили до смерти после жалобы выпившей бывшей девушки Mash: жителя Месягутово убили после жалобы экс-подруги на домашнее насилие

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Двое мужчин напали на бывшего парня своей подруги, которая во время распития алкоголя пожаловалась на случаи домашнего насилия, сообщает Telegram-канал Mash Batash. Инцидент произошел в Месягутово. Как утверждается, избитый в результате нападения скончался.

По информации канала, выпивая в компании приятелей, женщина стала утверждать, что бывший поднимал на нее руку. Более того, в этот день он звонил ей с просьбой приехать. Друзья женщины, будучи в состоянии алкогольного опьянения, решили сопроводить ее.

Приехав к бывшему парню подруги, они набросились на него и стали бить по голове. Вскоре они вернулись на место преступления, обнаружив избитого мертвым. В полицию они сообщать не стали. О произошедшем правоохранителям сообщила новая подруга убитого. Преступники после задержания сознались в содеянном.

Ранее также сообщалось о нападении мигранта на девушку в подмосковном Набахино из-за коротких шорт. Злоумышленником оказался 20-летний уроженец Таджикистана Шахзод Джурабоев. Следственный комитет возбудил в его отношении дело по статье о преступлении экстремистского характера. Мужчине вменяют действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, совершенные с применением насилия.