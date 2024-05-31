Падение мужчины с высоты на скамейку возле дома попало на видео Житель Салавата упал с высоты на скамейку и выжил

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В городе Салавате республики Башкортостан местный житель упал с высоты на скамейку, стоящую возле подъезда и остался жив, сообщает Telegram-канал «Честный репортер». Инцидент был заснят на камеру внешнего видеонаблюдения, которая установлена на одном из домов по улице Ключевой.

Предположительно, пьяный мужчина сначала свалился на козырек подъезда, а затем упал на дощатую скамью. Пострадавший порычал, встал и отправился по своим делам.

В прошлом году мужчина выпал при падении с 19-го этажа воронежской высотки. В реанимацию его доставили в удовлетворительном состоянии, а первый гипс наложили на запястье. Травматолог Артем Катулин назвал в разговоре с NEWS.ru «чудом и везением» этот случай. Мужчина не только выжил, свалившись на припаркованный рядом автомобиль, но смог на своих ногах выбраться из вмятины в машине, при этом спев строчку из песни Аллы Пугачевой «Любовь, похожая на сон». Врач пояснил, что мужчина мог задержаться между этажами, зацепившись за какие-либо выступы, а кузов автомобиля сыграл роль амортизатора.