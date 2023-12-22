В Башкирии мать залезла в телефон сына и сдала полиции его взрослую подругу В Башкирии отправили под домашний арест студентку, отправлявшую нюдсы мальчику

В Башкирии суд отправил под домашний арест 18-летнюю жительницу поселка городского типа Приютово, которая отправляла свои интимные фото девятилетнему мальчику, передает Telegram-канал Mash Batash. Ей также запретили пользоваться телефоном.

Переписку младшеклассника со студенткой заметила мать школьника. Она же обратилась с заявлением в полицию. В переписке девушка предлагала несовершеннолетнему прийти в гости, заняться сексом, покурить и выпить. Мальчик тоже в ответ отправлял ей интимные фото. При этом в переписке видно, что совершеннолетняя напоминала школьнику, что важно удалять сообщения в их переписке.

Известно, что познакомил девушку со школьником младший брат подозреваемой. Они обща По инкриминируемой статье подозреваемой грозит до 20 лет лишения свободы.