В Башкирии лось сбил с ног пенсионерку и попал на видео

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В Салавате лось сбил с ног пенсионерку, кадры публикует KP.RU. Известно, что женщина отделалась испугом и незначительными ушибами. После инцидента парнокопытное сбежало, его ищут ответственные городские службы.

На размещенном видео можно заметить, как дикое животное сбивает женщину, которая гуляет с собакой. По словам экспертов, нашествие лосей в последние дни связано с сезоном весенней миграции и отделением молодых особей от родителей.

На внешней стороне нулевого километра МКАД ранее образовалась пробка из-за травмированного лося, лежавшего посреди проезжей части. На опубликованных кадрах видно, как обездвиженное животное лежит перед большегрузом, на месте происшествия работали сотрудники ГАИ.

13 мая в Сети появилось видео из национального парка «Лосиный остров» в Москве, на котором молодой лось гоняется за собаками и несколько раз замахивается копытом на пожилую женщину, которая выгуливала своего пса. Глава департамента природопользования Москвы Сергей Бурмистров говорит, что женщине чудом удалось избежать травмирования. Он рекомендовал прятаться от лося за деревом, если тот решил напасть.