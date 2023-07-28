В Башкирии избитая цепью женщина выжила в подожженном друзьями доме Жителей Башкирии отправили в тюрьму за попытку заживо сжечь женщину в подвале

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Погреб, где обнаружили женщину

В Республике Башкортостан (Башкирия) 33-летнего мужчину и его 26-летнюю девушку приговорили к девяти и 10 годам лишения свободы за попытку сжечь заживо 49-летнюю женщину, сообщает региональное управление СКР. Россиянка выжила после избиения цепями и заточения благодаря пожарным, оперативно потушившим возгорание и оказавшим ей помощь.

Инцидент произошел на территории заброшенного частного участка в городе Салавате: 49-летняя женщина распивала алкогольные напитки в компании мужчины и девушки, сидя у костра. Внезапно молодой человек обвинил знакомую в краже телефона, после чего началась драка.

В ходе ссоры мужчина совместно со своей 26-летней знакомой нанесли потерпевшей множественные удары руками и ногами, а также металлической цепью, после чего сбросили ее в подвал садового дома и закрыли крышку, предварительно облив саму женщину и дом горючим веществом, а затем подожгли дом и скрылись с места преступления, — сообщили в СК.

Местные жители заметили пожар и вызвали экстренные службы. Прибывшие на место ЧП пожарные оперативно потушили огонь и обнаружили в подвале женщину. Спасатели вытащили ее из-под обломков, а также оказали ей медицинскую помощь. Вскоре злоумышленников оперативно задержали сотрудники полиции.

Мужчина, помимо покушения на убийство, признан виновным в сбыте похищенных строительных инструментов стоимостью 12 тысяч рублей и переоборудование развлекательного арбалета в метательное холодное оружие. Его сообщнице вменили угрозу убийством с применением насилия. Суд приговорил молодого человека к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима, а его подругу — к 10 годам колонии общего режима.

Ранее в деревне Мисайлово в Московской области толпа мужчин избила 23-летнего молодого человека, которого заподозрили в приставаниях к детям. Во время драки он клялся, что никого не трогал.