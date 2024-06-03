В Башкирии ищут ушедших гулять несколько дней назад девочек

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Башкирии пропали две четырнадцатилетние девочки, сообщила пресс-служба регионального МВД. Школьницы из села Миловка Уфимского района ушли гулять 1 июня и не вернулись домой. Их местонахождение до сих пор неизвестно.

По данным полиции, одна из девочек была одета в черную футболку с белым медвежонком, черные шорты и светлые кроссовки. На второй была черная кофта на молнии, черные шорты и белые сетчатые кроссовки. Примечательно, что у одной была стрижка каре, а у другой длинные волосы.

Ранее стало известно, что в Прокопьевске Кемеровской области пропала 13-летняя девочка, поиски идут уже третий день. Рост пропавшей 164 сантиметра, девочке на вид около 14-15 лет, каштановые волосы, телосложение среднее. Была одета в черную толстовку с надписями, юбку того же цвета и колготки в сетку.

До этого в Псковской области нашли пропавшего девятилетнего ребенка, чьи родители набросились с вилами на сотрудницу местного подразделения по делам несовершеннолетних. Мальчик прятался на болотах вместе с родителями, которых уже задержали полицейские. Ребенок находился в удовлетворительном состоянии, следов насилия на его теле не обнаружили.