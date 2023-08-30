Сбежавшего из зоны СВО солдата обнаружили мертвым в камере СИЗО в Башкирии «КП-Уфа»: сбежавший из зоны СВО солдат покончил с собой в камере СИЗО в Башкирии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Военнослужащий Ильдар Б., который в начале августа сбежал с территории СВО и угрожал взорвать гранатой заправку в Уфе, покончил с собой в камере СИЗО, сообщает «КП-Уфа» со ссылкой на близкий к следствию источник. 39-летний солдат ранее служил по контракту в зоне спецоперации.

Мужчина самовольно покинул воинскую часть в декабре прошлого года. Его поймали, доставили в Уфу и завели уголовное дело.

В августе 2023-го Ильдара Б. попытались доставить в психиатрическую больницу на медицинскую экспертизу. По дороге он выхватил гранату и угрожал взорвать автозаправку, требуя закрыть уголовное дело и обеспечить ему встречу с губернатором Радием Хабировым.

Уфимское издание «Пруфы» пишет со ссылкой на мать Ильдара Б., что ее сын был болен раком. По ее словам, мужчина знал о своем диагнозе, когда добровольцем отправился в зону проведения СВО. До этого он отказался от инвалидности, опасаясь остаться без работы и приемлемого дохода.

Инцидент с угрозами подрыва бензозаправки произошел 2 августа. Мужчина вышел на Нагаевское шоссе в Уфе и пригрозил взорвать гранату недалеко от заправки ЛУКОЙЛа. Позже Хабиров уговорил его сдаться полиции и пообещал обеспечить адвокатом.