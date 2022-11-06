Четыре человека погибли и четверо, включая одного ребенка, пострадали в столкновении легкового автомобиля и грузовика в Башкирии. Авария произошла поздно вечером на 64-м км трассы Буздяк — Чекмагуш — Дюртюли, сообщил в своем Telegram-канале главный государственный инспектор безопасности дорожного движения республики Владимир Севастьянов.
По предварительным данным, столкнулись Volkswagen Caravelle и грузовой МАЗ. В результате аварии погибли четыре человека из Volkswagen. Пострадал один ребенок, — сообщил Севастьянов.
От удара обе машины слетели в кювет. Пострадавший ребенок в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу. на месте происшествия работают сотрудники оперативных и экстренных служб. При этом по данным ГУ МЧС по региону, пострадали шесть человек.
В прокуратуре республики уточнили, что четверо пострадавших, включая ребенка, доставлены в больницу. Медицинская помощь также понадобилась водителю фуры.
Ранее в Тульской области автобус перевернулся на трассе в Богородицком районе. Он ехал из Рязани в Старый Оскол, в момент аварии в салоне находились 40 пассажиров и два водителя. В результате пострадали 19 человек.