В Башкирии четыре человека погибли и четверо пострадали в ДТП с грузовиком

Фото: t.me/mchsrb01

Фото с места происшествия

Четыре человека погибли и четверо, включая одного ребенка, пострадали в столкновении легкового автомобиля и грузовика в Башкирии. Авария произошла поздно вечером на 64-м км трассы Буздяк — Чекмагуш — Дюртюли, сообщил в своем Telegram-канале главный государственный инспектор безопасности дорожного движения республики Владимир Севастьянов.

По предварительным данным, столкнулись Volkswagen Caravelle и грузовой МАЗ. В результате аварии погибли четыре человека из Volkswagen. Пострадал один ребенок, — сообщил Севастьянов.

От удара обе машины слетели в кювет. Пострадавший ребенок в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу. на месте происшествия работают сотрудники оперативных и экстренных служб. При этом по данным ГУ МЧС по региону, пострадали шесть человек.

В прокуратуре республики уточнили, что четверо пострадавших, включая ребенка, доставлены в больницу. Медицинская помощь также понадобилась водителю фуры.

Ранее в Тульской области автобус перевернулся на трассе в Богородицком районе. Он ехал из Рязани в Старый Оскол, в момент аварии в салоне находились 40 пассажиров и два водителя. В результате пострадали 19 человек.