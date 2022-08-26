В Башкирии арестован подозреваемый в убийстве ветерана ВОВ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Башкирии 63-летнего ранее судимого пенсионера арестовали на два месяца за убийство 95-летнего ветерана Великой Отечественной войны Рафаиса Муслухова, сообщили в Следственном комитете. Ему также предъявлено обвинение в разбое.

Подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, до 26 октября 2022 года. <...> В ходе расследования его действиям будет дана правовая оценка по ч. 2 ст. 105 УК РФ и ч. 4 ст. 162 УК РФ, — говорится в сообщении.

В СК отметили, что подозреваемый в убийстве ветерана ранее был трижды судим. Его признали виновным в краже, а также привлекали к ответственности за «неповиновение законным требованиям представителей власти» и «появление в общественных местах в состоянии опьянения». По факту случившегося он дал признательные показания.

25 августа соцработница обнаружила тело 95-летнего ветерана на крыльце его дома в селе Кадырово. Женщина рассказала, что накануне пенсионер позвонил ей и предупредил, что оставит дверь открытой, поскольку у него болит сердце. Уже утром, по словам соцработницы, мужчина перестал отвечать на звонки.

По версии следствия, подозреваемый пришёл к Муслухову, чтобы занять пять тысяч рублей. Злоумышленник знал, что ветеран получил пенсию. Когда старик отказался дать в долг, подозреваемый сначала брызнул ему в лицо из перцового баллончика, а затем достал перочинный нож и нанес удары по лицу и шее. Когда ветеран потерял сознание, нападавший зашел в коридор, достал из брюк жертвы восемь тысяч рублей и покинул дом.