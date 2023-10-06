В Барвихе выставили на продажу дом за 2,75 млрд рублей

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Трехэтажный коттедж стоимостью 2,75 млрд рублей выставлен на продажу в подмосковной Барвихе, сообщает портал MSK1.Ru. По его данным, площадь участка составляет 70 соток, а площадь дома — 1,7 тысячи квадратных метров. Покупателям предлагают особняк со спа-зоной, оборудованной джакузи-купелью, а также с домашним кинотеатром и бильярдной.

Автор объявления утверждает, что он продает дом вместе с мебелью, сделанной итальянскими мастерами. На цокольном этаже расположена спа-зона, бильярдная, кинотеатр, дискотека, а также зона отдыха и прачечная. На первом этаже — прихожая, холл, гардеробная и гостиная с камином. Хозяин дома также отмечает, что в особняке размещена профессиональная кухня с двумя столовыми. За крупным столом можно проводить бизнес-встречи или крупные застолья.

Помимо дома на участке также размещен чайный домик площадью 130 квадратных метров. Внутри есть кухня, столовая, каминный зал, а также зона барбекю. Площадь домика для гостей составляет 700 квадратных метров. Он оборудован тренажерным залом, блоком для охраны и пятью спальнями с санузлами.

Генеральный директор портала «Мир квартир» Павел Луценко ранее заявил, что цены на вторичную недвижимость на российском рынке будут постепенно «остывать». По его словам, рост цен, зафиксированный летом, связан с тем, что россияне начали активно покупать квартиры на фоне ожидания роста ипотечных ставок.