В Барвихе дали ответ на обвинение в покупке земли в 236 раз дешевле РБК: владельцы земли в Барвихе отрицают ее покупку за символическую цену

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Представитель одного из ответчиков по делу об изъятии восьми гектаров земли в Барвихе Надежды Адвокатовой в Одинцовском городском суде опроверг утверждение о том, что участок продан за символическую цену, сообщил РБК. Он сослался на закон «О плате за землю».

Был закон «О плате за землю», в котором было понятие «нормативная цена земли». Государство продавало участок в соответствии с этим законом, то есть по нормативной цене. Он по другой стоимости никак не мог быть продан, по рыночной стоимости продавали участки с торгов в соответствии с указом президента от 1997 года, — заявил юрист.

В суде рассматривается иск Генпрокуратуры об изъятии части земель из участка площадью 99 гектаров, которым ранее владел санаторий Управления делами президента «Барвиха». На первом слушании 24 июня представитель ведомства заявил, что земельные участки продали в 2001 году по цене в 236 раз ниже рыночной.

В Генпрокуратуре отметили, что стоимость земли оценили в 54,4 млн рублей, тогда как ее реальная цена составляла 13 млрд рублей. По словам прокурора, это «указывает на нечестность заключенной сделки».

По версии ведомства, ответчики «прикрыли свои действия инвестконтрактом», который был подписан не директором санатория, а главным врачом, не имевшим право подписи. Помимо этого, они не выполнили в полном объеме реконструкцию усадьбы Мейендорф, как обещали.

Представители ответчиков утверждают, что доводы Генпрокуратуры противоречат обстоятельствам дела. По их словам, законность сделки подтвердили тогдашний губернатор Подмосковья Борис Громов и распорядительные органы Одинцовского района.