В Барнауле женщину грозятся зарезать за видео с нападением на елку Жительнице Барнаула стали поступать угрозы из-за видео с поваленной елкой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

В Барнауле мужчина повалил новогоднюю елку в подъезде многоэтажки. В итоге возмущенные жители опубликовали в Сети видеозапись с камер наблюдения. После чего в адрес автора обличительной записи посыпались угрозы, сообщает «Подъем». Жительница подъезда пожаловалась, что некий мужчина пишет ей, что готов «кого-либо зарезать», если видео не удалят из Сети.

Видео с елкой удалите. Вы хотели хайпануть. Но пока я кого-либо не зарежу, вопрос решен не будет. Следующая станция — ваша квартира, — написал недоброжелатель женщине.

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В местном управлении полиции сообщили журналистам, что заявлений об угрозах не поступало. Но в итоге в ведомстве начали проверку.

Обращения по данному факту не поступали. В связи с появлением информации в интернет-ресурсах сообщение зарегистрировано. Проводится проверка, — сообщили в полиции.

Ранее в Уфе женщина вышла в подъезд и разбила находившиеся там горшки с цветами, а также повредила все почтовые ящики. Позже она вышла на улицу и потеряла сознание. Спустя некоторое время ее без чувств занесли в подъезд трое соседей. Видео с моментом погрома опубликовали в соцсетях.