В Барнауле задержали замглавы администрации по подозрению в крупной взятке

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Алтайском крае задержали заместителя главы администрации города Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщает Следственный комитет (СК) России. По данным следствия, через посредника он получил 2 млн рублей от предпринимателя.

Заместитель главы администрации города Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, — говорится в сообщении СК.

Следствие предполагает, что взятку он получил в 2020 году от предпринимателя, занимающегося услугами пассажирских перевозок, взамен на покровительство чиновника. Также замглавы администрации должен был обеспечить возможности на беспрепятственной основе осуществлять пассажироперевозки по выбранным маршрутам.

В отношении же бизнесмена уголовное дело было возбуждено ранее и в настоящее время расследуется. В ближайшее время будет направлено ходатайство в суд об избрании бывшему чиновнику меры пресечения.

Ранее стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего главы Таттинского района в Якутии из-за строительства здания культурного центра без торгов. Экс-чиновник обвиняется по статье о превышении должностных полномочий. В отношении него также расследуется уголовное дело о растрате бюджетных средств.