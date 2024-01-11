В Алтайском крае задержали заместителя главы администрации города Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщает Следственный комитет (СК) России. По данным следствия, через посредника он получил 2 млн рублей от предпринимателя.
Заместитель главы администрации города Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, — говорится в сообщении СК.
Следствие предполагает, что взятку он получил в 2020 году от предпринимателя, занимающегося услугами пассажирских перевозок, взамен на покровительство чиновника. Также замглавы администрации должен был обеспечить возможности на беспрепятственной основе осуществлять пассажироперевозки по выбранным маршрутам.
В отношении же бизнесмена уголовное дело было возбуждено ранее и в настоящее время расследуется. В ближайшее время будет направлено ходатайство в суд об избрании бывшему чиновнику меры пресечения.
Ранее стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего главы Таттинского района в Якутии из-за строительства здания культурного центра без торгов. Экс-чиновник обвиняется по статье о превышении должностных полномочий. В отношении него также расследуется уголовное дело о растрате бюджетных средств.