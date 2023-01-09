В Барнауле мужчина задушил супругу из-за квартирного вопроса

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Барнауле мужчину задержали по подозрению в убийстве экс-супруги из-за квартирного вопроса, сообщается на сайте регионального СКР. По данным ведомства, он задушил бывшую жену в ходе конфликта и спрятал труп на крыше дома, припорошив его снегом. Женщина числилась без вести пропавшей.

С целью скрыть следы преступления подозреваемый переместил тело потерпевшей из квартиры на крышу жилого дома, присыпав снегом, а также избавился от ее вещей и телефона, — говорится в сообщении.

Тело женщины было найдено на крыше многоквартирного дома на улице Юрина 8 января. По версии следствия, конфликт между супругами произошел в ночь с 4 на 5 января. По данному факту завели уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). Следствие ходатайствует о заключении подозреваемого под стражу.

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