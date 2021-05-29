В Барнауле из-за неисправности батута пострадали дети

https://static.news.ru/photo/561d11dc-c136-11eb-969b-96000091f725_660.jpg Фото: t.me/novosti_barnaul

Несколько детей пострадали в Барнауле из-за обрыва креплений у батута. Двоим из них потребовалась помощь медиков, сообщает Telegram-канал Baza.

В результате обрыва строп детей отбросило на несколько метров в разные стороны. Две девочки перелетели через ограду и упали на трамвайные пути. Пострадавших отправили в больницу.

По данным Telegram-канал Mash, инцидент произошёл на Докучаевском рынке. Батут был установлен у торгового центра «Район».

По факту произошедшего следственное управление СКР по Алтайскому краю начало проверку.

Сотрудники выехали на место делать осмотр места происшествия, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, — рассказали ТАСС в ведомстве.

В региональном главке МВД подтвердили произошедшее и сообщили, что число пострадавших уточняется.

Ранее сообщалось, что в Якутске две пятилетние девочки пострадали, упав с батута. Одна получила перелом позвоночника, другая — запястья. Аналогичный случай произошёл в Улан-Удэ. Там пострадавших было пятеро. Трое из них попали в больницу в тяжёлом состоянии.

Екатеринбурге в батут, на котором находились дети, врезался автомобиль. Автомобиль получил сильные повреждения. О пострадавших не сообщалось.