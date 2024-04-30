В Балтийске токарь с ножом набросился на благодарность заводу от президента

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Балтийске токарь 33-го судоремонтного завода попытался вырезать со стенда благодарность от президента России из-за обиды на начальство, передает Telegram-канал Amber Mash. По его данным, конфликт с руководством произошел из-за маленькой оплаты труда.

Как пишет канал, Сергей решил, что если завод не ценит его как специалиста, то и награды предприятие недостойно. Мужчина выпил, взял нож и пошел вырезать благодарность.

Отмечается, что остановить его смог сотрудник Росгвардии, после чего токарь заявил, что убьет его и всех вокруг. В итоге заводчанина задержали, в настоящий момент с ним работают правоохранители.

Ранее в подмосковной Коломне произошел инцидент с агрессивным мужчиной, обнаруженным на чердаке чужого дома с оружием. Жители дома на улице Овражной увидели подозрительного мужчину и вызвали полицию. Прибывшие сотрудники полиции столкнулись с сопротивлением со стороны хулигана, который был вооружен молотком и металлическим тазом. Он атаковал полицейских, одного из них даже ударил по руке.

До этого житель Уфы с ножом напал на полицейских и успел ранить их. По предварительным данным, злоумышленника силовики задержали с применением табельного оружия.