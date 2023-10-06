В Балашихе сотрудники ДПС протаранили авто каршеринга и попали на видео «112»: в Балашихе инспекторы ДПС протаранили беглеца на машине каршеринга

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники ДПС задержали в подмосковной Балашихе водителя, который в попытке скрыться от преследования выехал на встречную полосу, сообщает Telegram-канал «112». По информации канала, нарушитель ехал на автомобиле каршеринга в микрорайоне Железнодорожный. Полицейским пришлось протаранить машину беглеца, чтобы произвести задержание.

Как уточняет «112», сотрудники ДПС отправились в погоню за каршеринговым автомобилем, когда водитель проигнорировал их требования об остановке. Водитель пытался оторваться, выехав на встречку. При этом он несколько раз зацепил другие машины.

Момент задержания попал на камеру видеонаблюдения у торгового центра «Марс». На опубликованных кадрах видно, как служебный автомобиль берет нарушителя на таран и прижимает его к ограждению. В результате происшествия никто не пострадал, пишет канал.

Ранее сообщалось, что в Москве инспекторам ДПС попался 49-летний выходец из Чечни на машине с арсеналом оружия. В автомобиле марки Mercedes обнаружили автомат Калашникова, 130 патронов и сигнальный пистолет, переделанный под боевой. Более того, в отсеке для аптечки лежали две противопехотные гранаты Ф-1. Как выяснилось позднее, владельцем машины оказался 24-летний житель Махачкалы.