Сильный пожар близ ж/д станции в Балашихе попал на видео В Балашихе загорелись гаражи вблизи железнодорожной станции Горенки

Фото: ru_balashiha/vk.com

В подмосковной Балашихе загорелись гаражи вблизи железнодорожной станции Горенки, сообщает пресс-служба МЧС России по Московской области. По информации ведомства, на месте ЧП работают семеро пожарных и две единицы техники.

В 17.59 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в хозяйственной постройке в городском округе Балашиха, Объездное шоссе, владение 4. Дальнейшая информация уточняется. Привлекаемые силы и средства: две единицы техники, семеро человек, — говорится в сообщении МЧС.

Telegram-канал «Осторожно, Москва» сообщает со ссылкой на очевидца, что перед возгоранием прогремел мощный взрыв. На территории ГСК горят четыре гаража и пристройка, пожар локализовали на площади 162 кв. м, отмечает канал.

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Ранее два взрыва произошли в ходе пожара в пристройке к складу с палетами и бумажной тарой на юге Москвы. Площадь распространения огня составила 300 квадратных метров.

В конце марта на стройке рядом с деловым центром «Москва-Сити» загорелись строительные конструкции. Площадь пожара составила около 40 квадратных метров.

В апреле крупный пожар вспыхнул на строительной площадке ЖК «Река» на Мичуринском проспекте в Москве.