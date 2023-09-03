В Балашихе мужчина ударил вступившуюся за его жену соседку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В подмосковной Балашихе нетрезвый мужчина ударил соседку, которая вступилась за его жену во время семейного конфликта, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». Пострадавшая сразу обратилась к врачу, у нее сильная головная боль. Она написала заявление в полицию, однако, по ее словам, правоохранители пока не предприняли никаких действий.

Канал отмечает, что мужчина кричал на жену и требовал ее зайти в дом. Она сбежала и решила спрятаться за спиной соседки, тогда мужчина ударил свидетельницу конфликта кулаком в голову.

Этот мужчина со своей семьей снимает квартиру в соседнем подъезде, он был пьян, просил зайти девушку домой на своем языке, но она испугалась и говорила, что боится его. После нападения я не обратилась сразу к врачу, но состояние мое ухудшается, не проходит головная боль, еду к врачу на МРТ, — сказала пострадавшая.

Ранее несколько женщин устроили потасовку на детской площадке в Новой Москве из-за того, что одна из них выгуливала собаку без намордника. Все началось с того, что животное набросилось на ребенка, а мать пыталась его защитить.

Инцидент произошел в поселении Московском на юго-западе российской столицы. Хозяйка собаки регулярно выгуливала своего питомца без поводка и намордника. В этот раз такая халатность привела к тому, что ребенок получил травмы.