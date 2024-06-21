В Азове потушили горевшую несколько дней нефтебазу Мэр Устименко: на нефтебазе в Азове устранили последствия атаки украинских БПЛА

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Экстренные службы завершили операцию по устранению последствий атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины на территории нефтебазы в Азове Ростовской области, сообщил и. о. главы администрации города Дмитрий Устименко. С огнем боролись более 200 спасателей и пожарных в течение 70 часов, отметил он в своем Telegram-канале. Дроны ВСУ атаковали объект в ночь на 18 июня.

Завершена спасательная операция по устранению последствий атаки беспилотных летательных аппаратов на территории предприятия «АзовПродукт». Сегодня благодарим за это настоящих героев! Наших огнеборцев! А это более 200 человек — весь личный состав азовских спасателей и пожарных и их коллеги, которые приехали со всех уголков Ростовской области, — сказано в сообщении.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщал, что после атаки БПЛА произошла разгерметизация второго резервуара на нефтебазе в Азове. По его словам, на тот момент не получалось ликвидировать возникший накануне пожар.

До этого МЧС России опубликовало видео, на котором спасатели ликвидировали возгорание на нефтебазе в Азовском районе. В борьбе с огнем участвовали 73 специалиста, была задействована 21 единица техники. К месту происшествия направили пожарный поезд.