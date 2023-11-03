В Азербайджане задержан глава банды, избивавшей людей в Петербурге Задержан сбежавший лидер «азербайджанской мафии» Турал Мамедов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Азербайджане задержан лидер банды треш-блогеров, бросавшихся на случайных жителей Санкт-Петербурга с кулаками, Турал Мамедов, передает «Коммерсантъ» со ссылкой на главу азербайджанской диаспоры в Санкт-Петербурге Вагифа Мамишева. По его словам, задержанного выдадут России после того, как будут улажены все процессуальные вопросы.

Его арестовали. Он находится в полиции. Вы должны понимать, что есть процедура. Никто так просто по звонку не может выдать человека. Запрос на выдачу уже есть, и он одобрен, — сказал глава диаспоры.

Мамедова объявили в международный розыск 28 октября. На текущий момент известно о задержании 11 участников, среди которых уроженцы Азербайджана и Таджикистана. Восьмерым из них предъявили обвинения, остальных это ожидает в ближайшее время.

Нападавшие записывали свои действия на видео и выкладывали их в соцсети. Членам банды, часть из которых задержана, от 16 до 18 лет, большинство из них — азербайджанцы. Уголовное дело о серии нападений возбуждено по поручению главы Следственного комитета (СК) РФ Александра Бастрыкина.

По версии следствия, банда грубо нарушала общественный порядок, применяя насилие. Мотивами преступлений могли стать ненависть и вражда. Сотрудники СК продолжают расследование происшествий. Силовики проводили обыски по местами возможного нахождения членов банды.