В Авдеевке ВСУ остаются без путей снабжения РИА Новости: дивизион «Корса» оставляет ВСУ в Авдеевке без путей снабжения

Фото: Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Авдеевка, Украина

Реактивный дивизион «Корса» отрезает части украинских войск в Авдеевке от путей снабжения, чтобы вызвать дефицит снарядов и личного состава. По словам, командира взвода с позывным Игнат, которые передает РИА Новости, его подразделение в частности, бьет по местам скопления резервов и пунктам постоянной дислокации и накопления бронетехники.

Из Константиновки происходят логистические поставки боеприпасов и личного состава, доставка резервов на Авдеевское направление. Поэтому нам важно перерезать эту трассу, — рассказал Игнат.

Он уточнил, что из-за распутицы доставка боекомплекта украинским войскам идет только по твердому покрытию. Поэтому важно взять контроль над всеми прилегающими к городу дорогами. Авдеевка считается хорошо укрепленным населенным пунктом в ДНР, из которой украинские войска обстреливают мирные кварталы Донецка.

Ранее сообщалось, что российские войска ударили по ангару с военной техникой ВСУ в Авдеевке с применением боеприпасов нового поколения. На опубликованных в Сети кадрах видно, как на украинские позиции в районе Авдеевки падают новейшие российские бомбы.