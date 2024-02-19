В Авдеевке нашли тела военных с иностранными шевронами Советник главы ДНР: тела военных с американскими шевронами нашли в Авдеевке

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Тела военнослужащих, на форме которых присутствовали иностранные шевроны, нашли в Авдеевке во время зачистки, сообщил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский. По его словам, речь идет об американских и польских нашивках. Вооруженные силы Украины бросили тела этих бойцов при отступлении, добавил он.

Зачистка Авдеевки открыла немало интересных нюансов. В данном случае речь идет о брошенных вооруженными формированиями Украины телах, на форме которых красуются американские и польские шевроны, — сообщил Кимаковский.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что рассказы жителей Авдеевки свидетельствуют о военных преступлениях ВСУ в отношении гражданского населения. Он уточнил, что сейчас все пострадавшие от украинской армии находятся в относительной безопасности. Граждан разместили во временных пунктах.

Все факты совершенных преступлений документируются, добавил глава региона. В последующем их используют для установления ответственных за военные преступления. По словам Пушилина, последние дни украинские бойцы относились к жителям с особенной остервенелостью.