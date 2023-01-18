Три человека погибли в ДТП под Волгоградом

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ДТП с маршрутным такси в Кировском районе

Три человека погибли в результате столкновения грузовика КамАЗ с маршрутным такси в Кировском районе Волгограда, сообщили NEWS.ru в пресс-службе регионального главка МВД. В результате ДТП семь человек пострадали.

В Кировском районе на пересечении ул. Писемского — С. Чекалина столкнулись грузовой автомобиль КамАЗ и маршрутное такси «Пежо». В результате ДТП погибли три пассажира маршрутного такси, двоих несовершеннолетних пассажиров госпитализировали, — говорится в сообщении.

Ранее в Волгоградской области фура столкнулась с автобусом, выехав на полосу встречного движения. В результате ДТП пострадали девять человек, среди них девочка четырех лет.

11 января в результате аварии с участием самосвала и автобуса в Краснодарском крае пострадали семь человек. По данным СМИ, водитель автобуса скончался на месте. Остальные шестеро пострадавших были госпитализированы. Отмечалось, что виновником аварии был водитель КамАЗа: он на скорости проехал на красный свет, не пропустив вперед маршрутный автобус ПАЗ.