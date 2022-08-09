В АТОР заявили, что среди туристов жертв и раненых при взрыве в Крыму нет

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Взрывы в Крыму, предварительно, произошли вдали от курортной зоны, жертв и раненых среди туристов нет, заявила Ассоциация туроператоров России в своем Telegram-канале. Взрывы прозвучали в поселке Новофёдоровка Сакского района, туда выехал глава Крыма Сергей Аксенов.

Около военного объекта в Крыму в Новофёдоровке раздалось несколько мощных взрывов. <...> По предварительным данным, взрыв произошел далеко от курортной зоны, среди туристов жертв и раненых нет, — говорится в сообщении.

Между тем Минздрав региона сообщил, что к месту взрывов направлены бригады скорой помощи и санавиация.

Ранее жители Крыма сообщили о взрывах в районе поселка Новофёдоровка. Очевидцы сообщают, что слышали не менее семи ударов. Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков подтвердил факт взрывов, призвав подождать официальных сообщений и не плодить версии.

Уточняется, что первый взрыв произошел около 15:00 по местному времени, за ним последовало еще несколько. Информации о пострадавших и погибших нет. Местные жители предполагают, что удар мог быть нанесён по военному аэродрому. Официального подтверждения информации Минобороны России и властей региона нет. На место взрывов выехал глава Крыма Сергей Аксенов.