В Астраханской области следовавший в Иран теплоход сел на мель

Фото: 30.mchs.gov.ru

Теплоход «Порт Оля-2», следовавший в иранский порт Амирабад, сел на мель в акватории порта Оля в Астраханской области, сообщило региональное управление МЧС России. Инцидент произошел около 18:33 по московскому времени.

На борту судна находятся 14 членов экипажа. На помощь теплоходу отправлен буксир. Отмечается, что судно не повреждено и нет утечки топлива. На борту находится навалочный груз общей массой 4546,509 тонны.

В связи с инцидентом временно перекрыт проход судов по Волго-Каспийскому морскому судоходному каналу. Организовано взаимодействие с Морским спасательно-координационным центром (МСКЦ), Морспасслужбой, администрацией пункта Оля и судовладельцем.

Судно «Порт Оля-2» принадлежит компании «ТрансФин-М», а его оператором является «ТрансМорФлот». Порт приписки судна — Астрахань.

В начале года сухогруз Glory с украинской кукурузой сел на мель в Суэцком канале. Это произошло в районе города Эль-Кантара в провинции Исмаилия. На помощь грузовому судну направляли буксир, о пострадавших не сообщалось.

Также несколько часов простоял на мели 7 мая в районе города Городца в Нижегородской области круизный теплоход «Илья Муромец» со 113 пассажирами на борту. В результате инцидента никто не пострадал.