В Астрахани загорелись строительные цеха ГУМЧС РФ по Астраханской области: в Астрахани горят строительные цеха

Фото: 30.mchs.gov.ru

Пресс-служба ГУМЧС России по Астраханской области сообщила, что в Астрахани загорелись строительные цеха. Отмечается, что площадь возгорания составляет 210 квадратных метров. В ведомстве уточнили, что в настоящий момент пожар локализован, но информация о пострадавших отсутствует.

В 21:32 (20:32 мск) в оперативную дежурную смену главного управления поступило сообщение о возгорании двух строительных цехов в Советском районе Астрахани по улице 2-й Проезд Рождественского, 6 А, — сообщили в пресс-службе.

По информации местного управления МЧС, на месте ЧП работают десять единиц техники и 35 человек личного состава.

Ранее в Московской области загорелся химический завод в Долгопрудном. Пожару был присвоен третий ранг сложности. По предварительным данным, на территории промобъединения «Тонкий органический синтез» произошло возгорание цистерн с топливом.

Отмечается, что загорелся резервуар с маслом объемом 12 тысяч кубометров, он заполнен полностью. Вплотную стоят два таких же — пустой и наполовину полный. Был риск, что пламя перекинется на них. Площадь составила 50 квадратных метров, сообщает агентство со ссылкой на экстренные службы.

Ранее спасателям удалось локализовать пожар в Астраханском заповеднике спустя двое суток после того, как произошло возгорание. Представители особо охраняемой территории сообщили, что пройденная огнем площадь, по предварительным данным, составила около 12 тысяч гектаров.