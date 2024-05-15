В Астрахани произошел пожар в жилом доме на площади 600 квадратных метров

Фото: Управление МЧС по Астрахани

В жилом доме, расположенном на улице Красная Набережная в Астрахани, в 01:12 мск было зафиксировано крупное возгорание, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Спасательные подразделения реагируют по повышенному рангу пожара, говорится в тексте заявления. На месте работают 14 единиц техники и 39 человек личного состава. Информация о пострадавших уточняется.

В главное управление поступило сообщение о возгорании кровли, внутренней отделки жилого дома и вещей б/у по адресу: г. Астрахань, Кировский район, ул. Красная Набережная, д. 65. Общая площадь загорания 600 кв. метров, — говорится в публикации на сайте ведомства.

До этого в Новосибирской области произошел пожар на мусорном полигоне, который находится между городом и поселком Верх-Тула. По данным Telegram-канала Baza, на место ЧП были направлены 20 сотрудников МЧС и пять единиц техники. Площадь возгорания составляла 6000 квадратных метров. Угрозы жилым домам нет.

Ранее сообщалось, что на загоревшемся теплоходе «Ломоносов» в Архангельске перед началом пожара проводились сварочные работы. Управление СКР заявило о начале проверки всех обстоятельств случившегося. Судно находится на ремонте в сухом доке. О пострадавших информации не было. Площадь возгорания составила 936 квадратных метров.