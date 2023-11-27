В Астрахани рассказали о дальнейшей судьбе частично рухнувшего жилого дома Частично обрушившийся жилой дом в Астрахани снесут

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Частично обрушившуюся в Астрахани пятиэтажку снесут, сообщила администрация города со ссылкой на решение межведомственной комиссии. Отмечается, что конструкции третьего и четвертого подъездов находятся в аварийном состоянии, есть риск их дальнейшего разрушения. Также нет технической возможности восстановить первый и второй подъезды. Администрация добавила, что в городе составляют список проживавших в доме жильцов, в настоящее время там числятся 194 человека.

Считаю, что решение межведомственной комиссии о запрете эксплуатации жилого дома и его последующем сносе единственно верное, — сказал первый заместитель главы города Назар Кучерук.

16 ноября губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин сообщил об обрушении пятиэтажного дома. Рухнули второй и третий подъезды, был срочно создан оперативный штаб. В результате происшествия погиб как минимум один человек — 84-летняя женщина, которая не смогла покинуть здание вместе с остальными жильцами. Ее тело обнаружили под завалами. По данному факту было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ) и уничтожении имущества по неосторожности (ст. 168 УК РФ).

СК России установил предварительную причину частичного обрушения дома в Астрахани. Предполагается, что к образованию трещины в здании привела незаконная перепланировка — жилец квартиры на первом этаже во время ремонта снес несущие стены. В результате остальные стены не выдержали нагрузки и обрушились.