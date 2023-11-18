Жильцы рухнувшего в Астрахани дома получат выплаты Жильцы обрушившегося в Астрахани дома начали получать выплаты и временное жилье

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Жильцам многоквартирного дома в Астрахани, который частичного обрушился в четверг, уже предложили ключи от жилья в маневренном фонде и начали выплачивать положенную компенсацию, заявил губернатор региона Игорь Бабушкин в своем Telegram-канале. По его словам, пострадавшим также предоставляется медицинская, психологическая и гуманитарная помощь.

Дали четкие разъяснения о размере и порядке выплат. В доме было 80 квартир, проживало более 200 человек. Всем мы уже предложили жилье в маневренном фонде. Для спокойствия собственников уточнил, что маневренный фонд — временная мера и это не значит, что тем, кто согласится, не будут предоставлены компенсации, — написал он.

Бабушкин добавил, что эксперты уже проводят оценку стоимости утраченного жилья и имущества для определения выкупной стоимости. По итогам работы пострадавшие смогут получить либо новую квартиру, либо денежную компенсацию.

Кроме того, жильцам первого и второго подъездов позволят вывезти технику и мебель, рассказал Бабушкин. Выносить документы и ценности из квартир, расположенных в опасной зоне, будут спасатели.

Сегодня начали производить положенные выплаты. Пострадавшим предоставляем медицинскую, психологическую и гуманитарную помощь. За каждой семьей закрепляем соцкуратора для решения частных вопросов. Восстановление документов пройдет в ускоренном упрощенном порядке, — подчеркнул глава региона.

Бабушкин выразил готовность помочь в оперативном переводе детей в сады и школы, а также в решении вопроса с действующей ипотекой. По его словам, специалисты держат связь с банками по каждому отдельному случаю.

Ранее сообщалось, что пожарных и спасателей, принимавших участие в эвакуации и спасении людей при обрушении жилого дома в Астрахани, представят к награде. Соответствующее поручение дал глава ведомства Александр Куренков.