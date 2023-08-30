В Астрахани начались испытания первого российского круизного лайнера Первый российский круизный лайнер «Петр Великий» отправился в ходовые испытания

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В Астраханской области начались ходовые испытания 140-метрового круизного лайнера «Петр Великий», сообщает ОТР. Создатели отмечают, что это первое судно такого класса, созданное в России за постсоветское время.

Издание пишет, что предыдущий пассажирский корабль таких размеров был спущен на воду более 60 лет назад. На новом судне для пассажиров предусмотрены каюты с балконами, террасами, открытая палуба для солнечных ванн, сауна, бассейн, рестораны, спа-салоны и тренажерные залы. Всего в плавучем отеле 155 кают на 310 мест. «Петр Великий» может находиться в плавании до 15 суток без дозаправки.

В мероприятии по отправке судна на испытания принял участие губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, сообщает издание.

Мы с нашими прикаспийскими партнерами ведем сегодня диалог о создании маршрута по Каспию, неоднократно об этом говорили, они очень заинтересованы, мы рассчитываем, что это судно станет флагманом круизного сообщения, - подчеркнул губернатор.

В следующем году лайнер передадут Московскому речному пароходству, которое является заказчиком судна. Уточняется, что лайнеру предстоят только работы по отделке кают.

Ранее в июне первый произведенный в Китае большой круизный лайнер под названием Adora Magic City покинул док в Шанхае и пришвартовался к причалу. Ожидается, что эксплуатация судна начнется в конце 2023 года.