В Артемовске и Соледаре не осталось мирных жителей Пушилин: в Артемовске и Соледаре не проживает ни одного человека из гражданских

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в интервью ТАСС заявил, что Вооруженные силы Украины сделали все, чтобы сделать жизнь мирных граждан в Артемовске и Соледаре невозможной. По его словам, жителей там не осталось. Пушилин добавил, что посещал взятые под контроль ВС РФ города.

Там не проживает ни одного человека из гражданских по сей день, — подчеркнул глава ДНР.

С инспекцией также приезжал вице-премьер России Марат Хуснуллин для оценки масштабов разрушений и перспективы восстановления. Пушилин отметил, из-за непрекращающихся обстрелов со стороны ВСУ в городах не проведено разминирование, а также разбор завалов. В этой связи полноценно оценить масштаб разрушений невозможно. Пушилин уточнил, что рассчитывает начать подобного вида работы после взятия под контроль ВС РФ Клещеевки, Андреевки и других населенных пунктов вблизи Артемовска.

Ранее глава ДНР заявил, что российские военные контролируют свыше 60% территории республики. Пушилин признал, несколько крупных городов все еще удерживаются украинской стороной. Глава республики уточнил, что имеет в виду Красноармейск, Доброполье, Дружковку, Константиновку, Краматорск, Славянск и ряд менее крупных населенных пунктов.