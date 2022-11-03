Выброшенных в Севастополе афалин согласился принять другой дельфинарий Севастопольская «АртБухта» согласилась принять выброшенных в море афалин

Фото: unsplash

Севастопольская «АртБухта» готова принять у себя четырех выброшенных в море афалин, заявила NEWS.ru руководительница организации Маргарита Белякова. Она отметила, что в дельфинарии уже приготовили для пропавших млекопитающих отдельный бассейн. Собеседница предположила, что избавившиеся от дельфинов руководители «Флиппера» «словили белую горячку». По ее мнению, виновников произошедшего необходимо привлечь к уголовной ответственности.

Около себя они и выкинули, в парке Победы. Мне кажется, что кто-то мог белую горячку словить. Нам ночью позвонили спасатели, мы готовы были их принять, мы подготовили отдельный бассейн. А то, что произошло в дельфинарии «Флиппер», нам вообще не понятно, что там произошло у директоров и как им это позволили это сделать. За такое должна быть уголовная ответственность, — считает Белякова.

Женщина подчеркнула, что родившиеся в неволе дельфины не могут жить в открытом море, так как не умеют самостоятельно добывать себе пищу. Белякова еще раз добавила, что «АртБухта» готова принять в своем заведении выброшенных афалин.

Мы до сих пор готовы принять дельфинов. Подготовили отдельный бассейн, — сказала она.

Ранее сообщалось, что владелец дельфинария в Севастополе выкинул в море четырех афалин. Очевидцы застали директора дельфинария и его сообщников за этим занятием и включили камеры смартфонов.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что операция по спасению выброшенных из дельфинария афалин в Севастополе начнется в четверг, 3 ноября, рано утром. Для этого специально пригласили дрессировщика из Коктебеля, которая изначально работала с этими дельфинами