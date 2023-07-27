В Армавире частично парализованный отец убил сына, называвшего себя богом

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В Армавире 63-летний парализованный на одну сторону тела мужчина приговорен к шести годам колонии за то, что зарезал 36-летнего сына, который вернулся домой с вахты и начал называть себя богом, рассказывает Telegram-канал Mash. Сын утверждал, что мать и отец для него больше не родители, весь день щелкал пальцами и танцевал под церковные песни. Также он заявил, что излечил своего отца, выкинул его лекарства и потребовал выпить рюмку водки в честь праздника.

Мужчина парализован на одну сторону тела, но может ходить. После того, как сын напал на мать, требуя от нее нагрудный крест, отец дошел до кухни и взял нож. Когда сын напал на мужчину, тот нанес два удара ножом.

В феврале в городе Чайковском Пермского края был задержан мужчина, который убил своего отца и год прожил с трупом в одной квартире. Следователи выяснили, что родственники поссорились во время распития алкоголя, в результате чего сын зарезал отца, а позже обмотал его тело пленкой и скотчем и спрятал в диван. Пропажу мужчины заметила соседка, которая и обратилась в полицию. Силовики почувствовали неприятный запах, когда вошли в квартиру подозреваемого, а позже при осмотре нашли тело убитого.